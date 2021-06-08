Şampiyon İkinci Maçında da Galip 10-0 - Son Dakika

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüzün Ampute Futbol Takımı 2020-2021 sezonunun ikinci karşılaşmasında Anadolu Erciyes Engelliler Sporu 10-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüzün Ampute Futbol Takımı Ankara'da düzenlenen ve tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlarda Erciyes Engelliler Spor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 10-0 gibi net bir skorla mağlup eden mavi beyazlıların gollerini 14-31-42'nci dakikalarda Emre, 37-49'uncu dakikalarda Mendez, 7. dakikada Fuat, 20-40'ıncı dakikalarda Kundrat ve 27-29'uncu dakikalarda Richart kaydetti.

Aynı Azim ve İnançla Mücadele Edeceğiz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel, takımı tebrik ederek

"Ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Bu sezon oynadığımız ikinci karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlarda tüm karşılaşmalardan galip ayrılarak bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda da takımımız aynı azim ve istekle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.