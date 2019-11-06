Şampiyon İstanbul'dan da birincilikle döndü

Manisa Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Türkiye'de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri olan 41. İstanbul Maratonu'nda kendi yaş grubunda yine 1'inci oldu. Başta milli atletler olmak üzere yüzlerce rakibini geride bırakarak kendi yaş grubunda 1'incilik ipini göğüsleyerek zirveye yerleşen Ahmet Bayram, pazar günü koşulan 41. İstanbul Maratonunda Türkler kategorisinde 8'inci, genel klasmanda ise 27'nci oldu.



İstanbul Maratonuna bu yıl dokuzuncu kez katılan Ahmet Bayram, kendi yaş grubunda 7'nci kez 1'inciliğe ulaştı. 42 kilometrelik koşuda 2.37'lik derece elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Manisa'nın ve kulübünün yine gururu olmayı başardı. 5 bin 128 kayıtlı sporcunun koştuğu maratonda genel klasmanda 27'nci olan şampiyon atlet Ahmet Bayram, Türkler kategorisinde 8'inci, 45-49 yaş kategorisinde de 359 sporcu arasında 1'nci oldu.



Kupayı Başkan Aktan'a takdim etti



Şampiyon atlet Ahmet Bayram, 41. İstanbul Maratonu'nda kazandığı kupayı Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Mevlüt Aktan'a takdim etti. Şampiyonluk dolayısıyla Bayram'ı tebrik eden kulüp başkanı Mevlüt Aktan, kupayı müzeye koydu.



Katıldığı her yarıştan dereceyle dönerek Manisalıları gururlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 41. İstanbul Maratonu'ndan da 1'incilik derecesiyle döndüğü için büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyerek, "Kulübümün bana sağladığı en iyi imkanlarla yarışmaya çok iyi hazırlandım. Spora ve sporcuya her zaman büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Verdiğim sözü tuttuğum için çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bundan sonrada Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurmaya devam edeceğim" diye konuştu. - MANİSA