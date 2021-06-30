Şampiyon İzmir BŞB'ye coşkulu karşılama

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılandı.

Süper Lig şampiyonunu belirleyecek final serisinin iki maçında da rakibi Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup ederek kupayı 17 yıl sonra yeniden İzmir'e getirmeyi başaran İzmir ekibi için kente dönüşte tören düzenlendi. 17 yıl aradan sonra beşinci şampiyonluk kupasıyla İzmir'e dönen takım oyuncularını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orgunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ile sporcuların yakınları karşıladı.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir Marşı ve alkışlar eşliğinde karşılanan İzmir Büyükşehir Belediyespor'u tebrik eden Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Finallere giderken burada beraberdik. O zaman, 'Söz veriyoruz şampiyon olacağız' dediniz. Kazandınız ve İzmir'e geri döndünüz. Tebrik ediyorum" dedi. Antrenör Erdinç Kılıç, 17 yıl sonra yeniden şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, "Bu başarıda arkadaşlarımızın hepsinin emeği var. Takımın, yöneticilerimizin emeği var. Sizler de destek verdiniz. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Engelli Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğur Baran da şunları söyledi: "Ülke genelinde yaşayan 12 milyon engelli arkadaşımız adına bu kupayı İzmir'e getirdik. Biz arkadaşlarla karar aldık. Kupayı Türkiye'deki 12 milyon engelli kardeşimize İzmir'den armağan ediyoruz."

KAPTAN GURURLUTakım Kaptanı Ersin Sayın aynı heyecanı ve coşkuyu yıllar sonra yeniden yaşadıklarını dile getirerek, "Bu gururu 17 yıl sonra yeniden yaşamak çok güzel bir duygu. Zor bir sezon geçirdik. Pandemi, sokağa çıkma yasakları bizim antrenman yapmamızı engellemedi. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Çok büyük emek verdik. Emeğimizin karşılığını da aldık. Bu benim 5. kupam. Umarım başarılarımız devam eder" diye konuştu.ENGELLİLERE UMUT

Play-Off'un en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk ise çok çalıştıklarını, büyük emek verdiklerini söyledi. Pandemiye rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Efetürk, "Bunun sonucunda da istediğimiz başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz. Bu başarıyla evlerinden çıkamayan engellilere umut olduğumuzu düşünüyorum" dedi.