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Şampiyon judocu Habibe Altıeylül'de

50 dakika önce

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kazakistan'dan altın madalya ile dönen dünya şampiyonunu makamında ağırlayıp altın ile ödüllendirdi.

Şampiyon judocu Habibe Altıeylül'de, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kazakistan'dan altın madalya ile dönen dünya şampiyonunu makamında ağırlayıp altın ile ödüllendirdi.


Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya alarak yurda dönen Balıkesirli Habibe Afyonlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından makamında ağırlandı. Uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırdığı için Habibe Afyonlu ile gurur duyduğunu söyleyen Başkan Avcı, "Müsabakayı seyrettiğimde Milli duygularım kabardı. Altıeylül'de yakın zamanda ikinci dünya şampiyonluğu kazanan sporcumuz oldu. Biliyorsunuz bir de güreşçimiz Yasemin Adar var. Bu iş ekip işi. Ekip işini çok güzel başarmışsınız. Aileden tutun antrenöründen öğretmenlerine kadar etrafı kollanmış durumda. Herkese büyük görevler düşüyor. Öğretmenlere daha da büyük görev düşüyor. Öğretmen çocuğu keşfettiği zaman doğru yönlendirmelerde bulunuluyor. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle keşfedilmiş Habibe kardeşimiz azmi ve çalışmasıyla şampiyon oldu. Bilgisayarın başında sanal alemde vakit geçireceğine, sabah 06' da evden çıkıp spor yapmayı tercih ettiğin için kendisini tebrik ediyorum. Bizlere ve tüm ülkeye bu gururu yaşattığı ve uluslararası arenada şanlı Türk bayrağını dalgalandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, şampiyon sporcu Habibe Afyonlu'nun ailesi, okul müdürü ve antrenörü katıldı. - BALIKESİR

Hasan Avcı, Altıeylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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