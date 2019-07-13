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Şampiyon Karateci Müdüre konuk oldu

2 saat önce

Ege Karate Ligi Uşak etabını başarılı tablo ile tamamlayan Kaan Yüksel, Kerem Çağatay Yüksel ve antrenörleri Müdür Şahin' e konuk oldu.

Şampiyon Karateci Müdüre konuk oldu, System.String[]

Foça Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emre Şahin karateci kardeşler Kaan ve Kerem Çağatay Yüksel' i makamında ağırladı. Ege Karate Ligi Uşak etabı ve turnuvalar hakkında bilgi aldı.

Antrenör Kudret Yüksel yaptığı açıklamada Uşak' ta gerçekleştirilen Ege Karate Ligi Karate Turnuvasında Kaan Yüksel' in ferdi 2008 ve 2009 kategorilerinde başarılı performans sergileyerek altın madalya aldığını ifade etti. Karate branşına ve sporcularına verdiği desteklerden dolayı Müdür Şahin' e teşekkürlerini iletti.

Foça Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin ise Foça' da karate branşının her geçen gün daha başarılı olduğunu, karateci kardeşleri ve antrenörlerini tebrik ettiğini ifade etti. Ziyaret sonunda Müdür Şahin karatecileri ödüllendirerek başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:07 Kaynak: Bültenler
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