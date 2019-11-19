Son Dakika Haberleri: Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık'tan tebrik
Son Dakika Yaşam Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık'tan tebrik - Son Dakika

Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık'tan tebrik

7 saat önce

Şili'de düzenlenen U21 Dünya Karate Şampiyonasında dünya 2'ncisi olan SUBÜ öğrencileri Ömer Abdurrahim Özer ve Gülsen Demirtürk teşekkür plaketlerini Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın elinden aldı.

Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık'tan tebrik, System.String[]

Şili'de düzenlenen U21 Dünya Karate Şampiyonasında dünya 2'ncisi olan SUBÜ öğrencileri Ömer Abdurrahim Özer ve Gülsen Demirtürk teşekkür plaketlerini Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın elinden aldı.


U21 Dünya Karate Şampiyonasında Dünya 2'nciliği elde eden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Abdurrahim Özer ve 3'üncü sınıf öğrencisi Gülsen Demirtürk Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş'le birlikte Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.


Gurur duyuyoruz


Elde etikleri başarılarından dolayı Milli Sporculara teşekkür plaketi takdim eden SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, "Üniversitemiz bünyesinde yer alan milli sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. 7+1 eğitim modeli ile birlikte milli sporcuların kamp ve yarışmalarda geçirdikleri sürecin kredi yerine sayılabildiğini de dile getiren Rektör Sarıbıyık, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.


Rektör Mehmet Sarıbıyık'a teşekkürlerini ileten milli sporcular da, üniversitenin vermiş olduğu katkı ve desteklerden memnun olduklarını ifade ettiler. - SAKARYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen genç kız yaralandı
ABD Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı iddia edilen Türk personellerin, zemzem suyuyla dalga geçmesi olay oldu Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:17:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık'tan tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]