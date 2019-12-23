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Şampiyon Kepezspor

6 saat önce

Kepez Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol takımı, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda yapılan ve üç gün boyunca süren Bölgesel Lig müsabakalarında oynadığı tüm maçları alarak şampiyon oldu.

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Kepez Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol takımı, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda yapılan ve üç gün boyunca süren Bölgesel Lig müsabakalarında oynadığı tüm maçları alarak şampiyon oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Ligi, Manavgat ilçesinde yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda 3 gün süren Bölgesel Lig müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol takımı, şampiyonluğa imza attı. Hareketli geçen 3 gün boyunca filelerin sultanları ilk günkü maçını Akdeniz Bilgi Sporla yaptı. Hiç set vermeyen Kepez Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, maçı 3.0 kazandı. Müsabakaların ikici günü; Korkuteli Belediyespor Kulübünü de aynı sonuçla yenen filenin sultanları, Pazar günü oynanan final maçında da Manavgat Gençlik Spor Kulübünü 3.1'lik skorla mağlup ederek Bölgesel Lig Şampiyonu oldu.


Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal yaptığı değerlendirmede Kepez Belediyespor Bayan Voleybol Takımında oynayan tüm sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Çatal, "Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün destekleri ile tamamen alt yapımızdan yetiştirdiğimiz genç sporcularımızın almış olduğu bu önemli şampiyonluk bizi gururlandırdı. Oluşturduğumuz bu genç takımımız gelecek için büyük umut vaat etmektedir. Kepez Belediyespor Kulübü olarak genç sporcularımızı üstün başarılarından dolayı bir kez daha yürekten kutluyorum" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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