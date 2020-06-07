Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh'i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor - Son Dakika

Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh'i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor

Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı.

Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh'i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor, System.String[]

Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada karma dövüş sanatları sporunda altın madalya kazanan ikili, aşka dönüşen birlikteliklerini ringdeki başarılarıyla taçlandırdı. Nehir Rajabzadeh, 2015 yılında Muaythai sporunda Türkiye ve Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bahram da 2017 yılında Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin düzenlediği dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Azerbaycan'da yılın sporcusu seçilen Bahram ile Nehir, 2017'de evlendi.


Nehir, evliliklerinin ardından spor hayatına Azerbaycan'da devam etti. Bahram ise kick boks sporundaki başarısıyla dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de 3 yıl ringe çıkmaya hak kazandı. Geçen sezon Glory'deki ilk maçında rakibine yenilen Bahram, kariyerindeki 58'inci maçında tek mağlubiyetini aldı. Glory'de 2020 sezonu için Tayland'da kamp yapan Bahram, çalışmalarının sonunda eşi Nehir ile Azerbaycan'a gitmek için İstanbul aktarmalı uçak yolculuğuna başladı. İstanbul'a geldiklerinde koronavirüs nedeniyle uçuşların iptal olması üzerine Nehir'in Adana'daki akrabasının yanına yerleşen iki dövüşçü, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'ya geldi.


"GLORY'DE DÖVÜŞECEĞİM"


Pandemi sürecinde müsabakalara verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bahram ile Nehir, şampiyona hazırlıklarına birlikte antrenman yaparak devam ediyor. Glory'de dünyanın en iyi kick boks sporcularıyla mücadele edecek Bahram, hazırlıklarını eşi Nehir ile antrenman yaparak sürdürüyor. 95 kiloda altın kemeri kazanmak istediğini dile getiren Bahram, "Dünya şampiyonu olduktan sonra Azerbaycan'da en iyi sporcu seçildim. Dünyanın kick boksta en büyük organizasyonu olan Glory'de dövüşeceğim. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Eşimle antrenman yapıp, müsabakalara hazırlanıyorum. Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.


"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"


Bahram ile kendisinin dünya şampiyonluğu kazandığı turnuvada tanışıp sonrasında evlenmelerinin çok güzel bir tesadüf olduğuna değinen Nehir Rajabzadeh, koronavirüs nedeniyle müsabakalara verilen arada eşine antrenmanlarda yardımcı olduğundan bahsetti. Hem Bahram'ın hem de kendisinin şampiyonalarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Nehir, "Avrupa ve Türkiye üçüncülüğüm var. Koronavirüs nedeniyle müsabakalara ara verdik ama bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyor. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz" dedi.


"KARAKTERİ ZATEN ESAS ONU BİZE BAĞLAYAN TARAFIYDI"


Bahram Rajabzadeh'in antrenörlüğünü yapan Murat İşler, sporcuyla tanışma hikayesini ve hayat hikayesiyle ilgili detayları şöyle anlattı:


"Bahram Rajabzadeh ile 2005 yılında İran'da tanıştık. O zamanlar küçük bir çocuktu. Babası Hüdavendigar Beyle de tanışmış olduk. Birbirimizle samimi bulduk. Sonra babası kendisini bize emanet etti. Türkiye'ye geldi, biz ağırladık. Bahram büyümeye başladı. Sporculuğu ve karakteri de büyüdükçe artık daha çok elvermeye başladı. Özellikle Isparta'da birçok kez antrenman yaptırdık. Davraz'da çok antrenman yaptırdık. Türkiye'nin tüm antrenörleri onun için seferber oldu. Karakteri zaten esas onu bize bağlayan tarafıydı. Hiçbir zaman Türklüğünden ödün vermedi. Duayı her zaman isteyen bir kardeşimiz oldu. 2016- 2017 yılında da düğününü yapmak nasip oldu. Eşi zaten sporcuydu. Böyle bir olay olduğunda ilk bana açıldılar. Dediler ki 'Babacığım istemek de sana düşer', babası da dedi ki 'Murat vekaletim sende' sağ olsun. Biz de gittik Adana'da ailesinden istedik. Düğünlerini yaptık. Gayet güzel bir evlilikleri var. Şu an Bahram Golden Glory'de. 2018'de dünya wako kick boks şampiyonu oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev sağ olsun kendisi çok destek çıktı. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz. Orada sahip çıkılınca 56 galibiyeti oldu. Bu bizi daha çok gururlandırdı. Golden Glory'de 10 maçlık bir serüvene imza attı. Bahram'ın buralara gelmesinde Isparta'mızın da küçük de olsa bir etkisi vardır. Davraz Kayak Merkezi'nde nefes ve oksijen antrenmanı yapmıştır. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Turizm, lavanta, gül olduğu gibi oksijen turizmine de kulak verilmesi gerekiyor. Biz bunu başardık. Ayrıca Bahram, Azerbaycan'da da yılın sporcusu seçildi. Türkiye'ye gelişinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel selamlarını getirdi."

Azerbaycan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 04:56 

Son Dakika Spor Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh'i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika

Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında         
20:32
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu         
20:21
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi         
20:09
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı         
19:02
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı         
19:02
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı         
18:55
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın         
18:49
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi         
18:48
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi         
18:23
Trump, Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin         
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı         
18:04
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu         
17:58
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 23:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh'i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]