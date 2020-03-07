Şampiyon kız, öğretmen annesine "F klavye" öğrenmede destek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şampiyon kız, öğretmen annesine 'F klavye' öğrenmede destek oluyor - Son Dakika

Şampiyon kız, öğretmen annesine "F klavye" öğrenmede destek oluyor

6 saat önce

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı (INTERSTENO) İhsan Yener 0-12 küçükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan ve dünya şampiyonluğu bulunan Afyonkarahisarlı Nisan Maya Tunçoğlu, Sandıklı Halk Eğitim Merkezinde "F klavye" eğitimi alan öğretmen annesi...

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı (INTERSTENO) İhsan Yener 0-12 küçükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan ve dünya şampiyonluğu bulunan Afyonkarahisarlı Nisan Maya Tunçoğlu, Sandıklı Halk Eğitim Merkezinde "F klavye" eğitimi alan öğretmen annesi Selver Öztürk'e hızlı öğrenmesi için destek oluyor.

Sandıklı'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi Tunçoğlu, 1 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenen "F klavye" yarışmasında "Anadil" ve "Çok Dilli" kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

2019 yılında da INTERSTENO'nun düzenlediği 0-12 yaş kategorilerinde hem dünya hem de Türkiye şampiyonlukları yaşayan kızı Tunçoğlu'nun başarısından etkilenen İngilizce öğretmeni annesi Selver Öztürk de "F klavye" öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katıldı.

Derslere annesi ile katılan Tunçoğlu, Öztürk'e yardımcı olarak moral veriyor.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon kızının başarılarından etkilenerek "F klavye" öğrenmeye karar verdiğini ve kursa katıldığını söyledi.

Kızının da kursa kendisiyle geldiğini anlatan Öztürk, "Ders esnasında kızım bana öğretmenlik yaparak destek oluyor. Aslında ben onun öğretmeniyim ama F klavyede kızımın öğrencisi oldum. Eğitim insan yaşamının her anında devam ediyor. Kursta birlikte yer aldığımız için biz çok mutluyuz." dedi.

"Beraber yazıyoruz ve ona yazmayı öğretiyorum"

Şampiyon Tunçoğlu da "F klavye" öğrenmeye ilkokulda başladığını ve çok sayıda başarı elde ettiğini dile getirdi.

Annesinin de derecelerinden etkilenerek "F klavye" öğrenmeye karar verdiğini aktaran Tunçoğlu, "Beraber yazıyoruz, ona yazmayı öğretiyorum. Daha çok çalışması lazım ama çalışırsa yapabilir. Önceki yıllarda annem benim öğretmenimdi, şimdi ben onun öğretmeni oldum." diye konuştu.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök de Tunçoğlu'nun annesine güzel örnek olduğunu belirterek, "Kızımız başarılarını artırarak devam ettiriyor. Burada da annesine yardımcı oluyor. Hatta diğer kursiyerlerimiz için de güzel bir örnek oldu. Başarıların devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon kız, öğretmen annesine F klavye öğrenmede destek oluyor

Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:07 Kaynak: AA
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