Şampiyon Kocaelispor'a yakışan kutlama - Son Dakika

Şampiyon Kocaelispor'a yakışan kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şampiyon ilan edilen Kocaelispor için hazırlanan şampiyonluk kutlama programını kamuoyuna duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şampiyon ilan edilen Kocaeli spor için hazırlanan şampiyonluk kutlama programını kamuoyuna duyurdu.

Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı


TFF'nin dün açıkladığı karar ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor şampiyon ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk kutlamaları için hazırladığı programı kamuoyu ile paylaştı. Kutlama programı kapsamında stada 3 bin taraftar alınacağı açıklandı.


Düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve kulüp yöneticileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kocaelispor şampiyonluk kutlama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.


TFF Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamayla lig lideri Kocaelispor'un şampiyon ilan edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, şampiyonluk kutlamalarını Kocaelispor Kulübümüzle, taraftarlarımızla birlikte Kocaelimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın Kocaelispor'a vermiş olduğu destek tüm Kocaelililer tarafından bilinmektedir. İnşallah bu destek büyüyerek devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü Kocaelispor başkanımız ve kıymetli yöneticileri, Kocaelispor futbolcuları ve kıymetli aileleri, spor camiamızın ve taraftarlarımızın güzide temsilcileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Maide Restoranda buluşacaklar, oradan hep birlikte marinaya geçecekler. Gemi turumuz marina iskele alanında başlayacak olup; Kocaelispor gemimize eşlik eden teknelerle, kayıklarla birlikte coşkulu bir Körfez turu gerçekleştirilecek" dedi.


Gemi turu sırasında havai fişek gösterileri yapılacağını dile getiren Genel Sekreter Gündoğdu, "Gemi turu sırasında Tahir Büyükakın Başkanımız ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez gemi içerisinden işaret fişeği atacak. İşaret fişeğinin ardından şehrimizin farklı noktalarından havai fişek gösterileri yapılacak. Çok değerli Kocaelispor taraftarları Hodri Meydan, sahil boyunca ellerindeki meşalelerle Kocaelispor gemimizdeki coşkuya ortak olacaklar. Körfezdeki gemi turumuzun ardından Kocaelispor futbolcularımızın, yöneticilerimizin ve Tahir Başkanımızın yer aldığı topluluk Kocaelisporumuz için hazırlanan üstü açık otobüse geçerek şehir turu atacak ve büyük bir coşkuyla stada doğru gidilecek" şeklinde konuştu.


Kocaelispor stadında yapılacak kutlama programına az sayıda taraftarın alınacağını ifade eden Gündoğdu, "Uygun sayıda biletli Kocaelisporlu taraftarımızın, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine riayet edilerek Kocaelispor Stadyumu'na girişlerine izin verilecek. Böylece stadyum kutlamaları başlayacak. Kocaelispor Stadyumu'nda akşam saatlerinde yerel sanatçı konserleri başlayacak ve Kocaelisporumuzun şampiyonluk öyküsünü anlatan videolar ve röportajlar yayınlanacak. Ardından Kıraç konseriyle devam edilecek. Stadyum içerisinde büyük bir görsel şölen eşliğinde, Kocaelisporumuza yakışan bir şampiyonluk kutlamasına hep beraber şahitlik edeceğiz" diye konuştu.


Kulüp Başkanı Üzülmez'den 2. Lig'de şampiyonluk sözü


Önemli bir sürecin geçtiğine dikkat çeken Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibi, arkamızda sezon boyunca dağ gibi durdu. Ancak bu güçlü duruş bizi çok güçlü kıldı. Çok belirsiz bir sezona başlamıştık. Henüz transfer tahtası açılmamış bir takımdık. 30 milyona yakın bir borç yüküyle karşı karşıyaydık. Arkamızda Büyükşehirin gücünü her zaman hissettim ve hep birlikte başardık. Bize en büyük gücü desteği veren Başkanımız Büyükakın'a, ilçe belediye başkanlarımıza, siyasilerimize, takımla birlikte savaş veren taraftarlarımıza ve örnek olmuş taraftar derneğimize teşekkür ediyorum. Biz böyle hep birlikte ayakta durdukça, ikinci ligde de, 2020-2021 sezonunda da şampiyonluk coşkusunu liglerin bitimine 6-7 hafta kala ilan edeceğiz. Ben bunun sözünü sizlere vermek istiyorum. Büyükşehir'in de destekleriyle PTT 1. lig kadrosunu oluşturmak için çalışıyor olacağız" ifadelerini kullandı.


12 Temmuz Pazar günü yapılacak konserlerin haricinde 10 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkında Şampiyonluk Yolu Sergisi lansmanı gerçekleştirilecek. Kocaelispor tarihine dair önemli dönüm noktaları ile bu sezon kazanmış olduğumuz lig şampiyonluğunun süreci görsellerle anlatılacak. Genelde Kocaeli'de, özelde gençlere Kocaelispor bilinci oluşturmayı amaçlanan sergi gün boyu ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ

Kocaelispor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Kocaelispor'a yakışan kutlama - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon Kocaelispor'a yakışan kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]