Şampiyon Kocaelispor'a yakışan kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şampiyon ilan edilen Kocaeli spor için hazırlanan şampiyonluk kutlama programını kamuoyuna duyurdu.



TFF'nin dün açıkladığı karar ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor şampiyon ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk kutlamaları için hazırladığı programı kamuoyu ile paylaştı. Kutlama programı kapsamında stada 3 bin taraftar alınacağı açıklandı.



Düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve kulüp yöneticileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kocaelispor şampiyonluk kutlama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.



TFF Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamayla lig lideri Kocaelispor'un şampiyon ilan edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, şampiyonluk kutlamalarını Kocaelispor Kulübümüzle, taraftarlarımızla birlikte Kocaelimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın Kocaelispor'a vermiş olduğu destek tüm Kocaelililer tarafından bilinmektedir. İnşallah bu destek büyüyerek devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü Kocaelispor başkanımız ve kıymetli yöneticileri, Kocaelispor futbolcuları ve kıymetli aileleri, spor camiamızın ve taraftarlarımızın güzide temsilcileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Maide Restoranda buluşacaklar, oradan hep birlikte marinaya geçecekler. Gemi turumuz marina iskele alanında başlayacak olup; Kocaelispor gemimize eşlik eden teknelerle, kayıklarla birlikte coşkulu bir Körfez turu gerçekleştirilecek" dedi.



Gemi turu sırasında havai fişek gösterileri yapılacağını dile getiren Genel Sekreter Gündoğdu, "Gemi turu sırasında Tahir Büyükakın Başkanımız ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez gemi içerisinden işaret fişeği atacak. İşaret fişeğinin ardından şehrimizin farklı noktalarından havai fişek gösterileri yapılacak. Çok değerli Kocaelispor taraftarları Hodri Meydan, sahil boyunca ellerindeki meşalelerle Kocaelispor gemimizdeki coşkuya ortak olacaklar. Körfezdeki gemi turumuzun ardından Kocaelispor futbolcularımızın, yöneticilerimizin ve Tahir Başkanımızın yer aldığı topluluk Kocaelisporumuz için hazırlanan üstü açık otobüse geçerek şehir turu atacak ve büyük bir coşkuyla stada doğru gidilecek" şeklinde konuştu.



Kocaelispor stadında yapılacak kutlama programına az sayıda taraftarın alınacağını ifade eden Gündoğdu, "Uygun sayıda biletli Kocaelisporlu taraftarımızın, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine riayet edilerek Kocaelispor Stadyumu'na girişlerine izin verilecek. Böylece stadyum kutlamaları başlayacak. Kocaelispor Stadyumu'nda akşam saatlerinde yerel sanatçı konserleri başlayacak ve Kocaelisporumuzun şampiyonluk öyküsünü anlatan videolar ve röportajlar yayınlanacak. Ardından Kıraç konseriyle devam edilecek. Stadyum içerisinde büyük bir görsel şölen eşliğinde, Kocaelisporumuza yakışan bir şampiyonluk kutlamasına hep beraber şahitlik edeceğiz" diye konuştu.



Kulüp Başkanı Üzülmez'den 2. Lig'de şampiyonluk sözü



Önemli bir sürecin geçtiğine dikkat çeken Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibi, arkamızda sezon boyunca dağ gibi durdu. Ancak bu güçlü duruş bizi çok güçlü kıldı. Çok belirsiz bir sezona başlamıştık. Henüz transfer tahtası açılmamış bir takımdık. 30 milyona yakın bir borç yüküyle karşı karşıyaydık. Arkamızda Büyükşehirin gücünü her zaman hissettim ve hep birlikte başardık. Bize en büyük gücü desteği veren Başkanımız Büyükakın'a, ilçe belediye başkanlarımıza, siyasilerimize, takımla birlikte savaş veren taraftarlarımıza ve örnek olmuş taraftar derneğimize teşekkür ediyorum. Biz böyle hep birlikte ayakta durdukça, ikinci ligde de, 2020-2021 sezonunda da şampiyonluk coşkusunu liglerin bitimine 6-7 hafta kala ilan edeceğiz. Ben bunun sözünü sizlere vermek istiyorum. Büyükşehir'in de destekleriyle PTT 1. lig kadrosunu oluşturmak için çalışıyor olacağız" ifadelerini kullandı.



12 Temmuz Pazar günü yapılacak konserlerin haricinde 10 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkında Şampiyonluk Yolu Sergisi lansmanı gerçekleştirilecek. Kocaelispor tarihine dair önemli dönüm noktaları ile bu sezon kazanmış olduğumuz lig şampiyonluğunun süreci görsellerle anlatılacak. Genelde Kocaeli'de, özelde gençlere Kocaelispor bilinci oluşturmayı amaçlanan sergi gün boyu ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ