Son Dakika Haberleri: Şampiyon Krosçulardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na Ziyaret

Şampiyon Krosçulardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na Ziyaret

35 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlediği Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında birincilik kupasını kazanan Van-Erciş YBO Erkek Atletizm Takımı sporcuları, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Şampiyon Krosçulardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlediği Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında birincilik kupasını kazanan Van- Erciş YBO Erkek Atletizm Takımı sporcuları, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Öğrenci ve okul idarecilerini makamında kabul eden Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sporcuların çok büyük başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını ilçeye kazandırmalarından ötürür emeği geçenleri tebrik etti. Erciş'in sporun her alanında başarılarının perçinlediğini de anlatan Mehmetbeyoğlu, "Öğrencilerimizi bu büyük başarılarından ötürü tebrik ediyor, başarıların devamını bekliyoruz. İlçemiz birçok spor dallarında büyük başarılar kazanmaktadırlar. Erciş'e bir spor lisesi ve çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması için çalışmalarımıza başladığımızı bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile bir kez daha öğrencilerimizi ve okul yöneticilerimizi başarılarından ötürü candan tebrik ediyorum" dedi.

Erciş YBO Okul Müdürü Sadık İşler ise, öğrencilerin bugüne kadar birçok başarıya imza attıklarını belirtti. Okulda akademik çalışmaların yanı sıra sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan İşler, "Son üç yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ettik. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş YBO Okul Müdürü Sadık İşler ile öğrencilerin antrenörü Muğdat Öztürk de hazır bulundu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Van, Erciş, Spor
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