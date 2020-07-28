Şampiyon kulubün başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Karacabey Belediye spor Başkanı İsmail Ülker, kamuoyunda son günlerde yer alan Karacabey Belediyespor ile ilgili spekülasyonların maksatlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, " Son günlerde camiamıza ve göz bebeğimiz Karacabey Belediyespor ile ilgili bizim bilgimiz dışında birtakım konular kamuoyunu meşgul etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi görülen salgın nedeniyle yaşadığımız zorlu günlerde, Karacabey Belediyespor olarak büyük bir başarı hikayesine imza attığımız 3. Lig şampiyonluğunun ardından, Karacabey halkına büyük bir sevinç yaşatmıştık. Yılların hasretini dindirerek gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarının ardından, vakit kaybetmeden kolları sıvadık ve 2. Lig'de de 'zirve' hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına hızlıca başladık. Bu süreçte, 10'dan fazla transferi tamamlayarak, yeni sezonda da iddialı olduğumuzu gözler önüne serdik. Ancak bu dönemde, Karacabey Belediyespor'un satın alınarak Bursaspor FK ismiyle Bursaspor'un yerine geçirileceği şeklinde birtakım asılsız iddiaların gündeme geldiğini görmekteyiz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Bursaspor, ülkemizin ve Bursa'nın en önemli değerlerinden biri. Türk spor tarihinde pek çok başarısı bulunan, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş, 2010 yılında tarih yazarak Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır. Dolayısıyla tüm Bursa'nın olduğu gibi bizim için de şanlı Bursaspor'un yeri her zaman farklıdır. ve kendimize hep, Bursaspor modelini örnek almış durumdayız. Altyapısıyla, tesisleşmesiyle, camiasıyla Bursaspor, her zaman örnek bir takım olmuştur. Unutulmamalıdır ki Karacabey Belediyespor da İnegölspor da Yıldırımspor da Bursa'nın takımlarıdır. Bu takımları da geleceğe yönlendiren her zaman Bursaspor olmuştur. Kulüp olarak, 2014 yılında Bursa 2. Amatör Lig'de mücadele eden bir takımdık. Kulübümüz, ortaya konan vizyon ve güçlü hedefler sayesinde 2. Amatör, 1. Amatör, BAL Ligi'nde ve sonrasında profesyonel kulüp satın alınarak, TFF 3. Lig'de mücadele etmiş ve büyük bir başarıya imza atarak, sezonu en yakın rakibinden açık ara uzakta şampiyon olarak tamamlamıştır. 2. Lig ile taçlanan bu yolculuk, hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır. 2015-2016 sezonunda başlayan profesyonel lig hamlemiz, sadece Karacabey Belediyespor olarak değil bir nevi ilçemiz Karacabey'in spor hamlesine de dönüşmüştür. 2015-2020 yılları arasında sportif başarılarımızın yanı sıra, tesisleşme anlamında da ciddi ataklarımız oldu. Bu noktada, Onursal Başkanımız ve Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan başta olmak üzere, tüm kent dinamiklerine destekleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla biz Karacabey olarak, her alanda olduğu gibi sporda da iddiamızı sürdürüyoruz ve 2. Lig yolculuğumuza bir an önce başlamak için sabırsızlanıyoruz. Şampiyon Bursaspor'un yeri her zaman aydırır; ancak son günlerde ortaya çıkan spekülasyonların da maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 2. Lig yolculuğumuzda da 'Karacabeyliyim' diyen herkesin, maddi ve manevi olarak bizlerin yanında olacağına inancımız tamdır. Bu başarı hepimizin. Karacabey'i ve Karacabey Belediyespor'u hak ettiği noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA