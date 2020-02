Şampiyon kulüplerin divan başkanlarından dostluk mesajı

Tevfik Yamantürk: türk futbolunu konuşuyor, hasret gideriyoruz

Vefa Küçük: "Dostluğu, kardeşi ve Fair-Play'i yaşatacağız"

Eşref Hamamcıoğlu: "Ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmalıyız"

Ali Sürmen: "Divan toplantılarının kulüplere örnek olması gerekiyor"

İdris Sevinç: "Kulüp başkanlarının da bu toplantılarda yer alması gerekiyor"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, -

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün davetiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon spor ve Bursaspor'un divan kurulu başkanları Vodafone Park'ta bir araya geldi. Divan kurulu başkanlarının toplantısına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sonradan katıldı. Bir sonraki divan başkanları toplantısının ise Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün ev sahipliğinde yapılacağı öğrenildi.

YAMANTÜRK: TÜRK FUTBOLUNU KONUŞUYOR, HASRET GİDERİYORUZ

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantıların önemine değinirken, "Vefa Bey'in başkanlığında bir süredir divan başkanları toplanıyor. Senede 2-3 kere bir araya geliyoruz. Hem hasret gideriyoruz hem de Türk futbolunu konuşuyoruz. Bugün ev sahipliğini Beşiktaş yapıyor. Davetimizi kabul eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"STATLARDA ÇOK KÜFÜR EDİLİYOR"

Yamantürk, her yerde her statta küfrün olduğunu söylerken, "İşimiz kulüplerin hayatlarını idame ettirecek iktisadi bağımsızlığı getirmek olmalı. Birincisi geliri artıracağız, ikincisi ise masrafları kısacağız. Tabii bu başkanların ve kulüpleri yöneten yönetim kurullarının işi. Bizim değil ama sorarlarsa söylüyoruz. Statlarda dağerli başkanlarımızın söylediği gibi inanılmaz küfürler ediliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında beni ve arkadaşlarını çok güzel ağırladılar. Maçı da kaybettik. Çıkışta Fenerbahçe'nen değerli başkanı Ali Bey 'çok küfür ettiler özür diliyorum' dedi. Ben de 'özür dilemeyin, maalesef malzeme bu, burada ediyorlar da bizim stadımızda etmiyorlar mı? Kaşar kurtlu dedim. Neresinden keserse kesin maalesef toplumun yapısı bu aynı evden çıkan bir kardeş karşı tribüne gidiyor bir kardeş öbür tribüne birbirlerine inanılmaz küfürler ediyorlar ahlakın neresine koyuyoruz anlayamıyorum' dedim. Trabzon'a da gittik maalesef orada da küfürler var. Her kaybedenin bir özrü vardır niye küfür ettiklerinden çok nasıl eğitim sisteminden geçiyoruz ki bizim insanımız bu hale geldi. Aile eğitimden geçiyoruz ki bu toplum bu hale geldi. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak" diye konuştu.

KÜÇÜK: DOSTLUĞU, KARDEŞİ VE FAİR PLAY'İ YAŞATACAĞIZ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanlarının söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtirken, "Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün davetlisi olarak 5 kulübün divan başkanı ve divan kurullarından 3'er arkadaşlarımızın katılımıyla buradayız. Türk sporunda özlenen barış dostluk kardeşlik ya da Fair Play… Adını nasıl telaffuz edersek edelim. Bu görüntü ve tabloyu divan başkanları olarak uzun zamandır sergiliyoruz. Bu görüntü Türk sporunda özlenen bir görüntüdür. Sahadaki, tribündeki, medyadaki rekabeti tabii ki onlara saygı duymak suretiyle kulaklarımızı tıkayıp, gönlümüzde kendi kulübümüzün sevgisini taşıyıp bir araya gelebiliyoruz. Her zaman böyle devam etmeyi arzuluyoruz. Son dönemlerde kulüp başkanlarımızın davranışları ve verdikleri beyanatlar sporda gerginlik yaratıyor. Bu söylediklerimi yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanımızın 25'inci yıl plaketini alması nedeniyle ziyaretinde de söylediğim sözlerdir. Biz divan başkanları ve heyetlerinin yanında kulüp başkanlarının da bize refakat etmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin çeşitli sorunları var, o sorunlarla boğuşan ülke içinde spor yapıyoruz. Bizler toplumu, taraftarlarımızı ve maç seyretmeye gelenleri beyanat ve davranışlarımızla tahrik etmemek lazım. Gittiğimiz deplasmanlarda ev sahibi kulüplerin büyük özen göstermesi lazım. 10 Temmuz 2019'da divan başkanları olarak Trabzon'a ziyaret yaptık. Çok büyük misafirperverlik gösterdiler. O toplantıya Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu da katılmıştı. Bunca nazik ve güzel davranışlara rağmen son Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kulüp başkanımıza bu sözlerin hilafında (dışında) davranışlar olmuştur ve bu bizi üzmüştür. Biz bunu hiçbir zaman büyük Trabzon'a ve Trabzon camiasına mal etmiyoruz. Belli fanatiklerin olduğunu biliyoruz. Her kulüpte, her şehirde var. Bunların onlar tarafından yapıldığına inanıyoruz. Dostluğu kardeşliği spordaki Fair Play'i yaşatacağız, yaşatmak için divan başkanları olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bu davranışımız kulübümüzün esas temsilcisi olan seçilmiş kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin de aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah Türk sporunda barış olur. Sahadaki mücadele sonunda kim ipi göğüslerse ona saygı duymaya devam eder" dedi.

HAMAMCIOĞLU: AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERDEN KAÇINMALIYIZ

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, birlik beraberlik mesajı verirken, "Bugün geleneksel divan başkanları toplantısında bir kere daha ev sahipliği yapan Tevfik Yamantürk'e teşekkürler. Vefa Bey'in söylediği gibi divan başkanları toplantısı hem yönetim kurulu başkanlarımıza hem kendi renklerimize gönül veren sevdalılarımıza bir ışık tutar biliriz organize ediyoruz. Futbol eğlence endüstrisinin en büyük kalemlerinden bir tanesi milyonlarca taraftarlımız renklere sevdalı olarak peşinden koşuyorlar. Bizi yönetenlerin bir an önce kendi kulüplerindeki siyasetlerinden uzaklaşarak ülkemizin ihtiyacı olan birlikteliği beraberliği taraftarlarımız nezdinde sağlaması temennisiyle düzenliyoruz. O bakımından biz divan başkanları olarak bir kez daha hem kendi kulüplerimizden seyircilerimizden her şeyden öncesi futbola yöne veren diğer paydaşlardan karar veren mercilerden biraz daha özverili davranmalarını ötekileştirmeye ayrıştırmaya sebep verecek konuşma ve davranışlardan kaçınmaları ümidiyle" diye konuştu.

SÜRMEN: DİVAN TOPLANTILARININ KULÜPLERE ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan toplantılarının kulüplere örnek olması gerektiğini söylerken, "Türk futbolunun buna ihtiyacı var uzun zamandır yöneticilerini kendi başarısızlıklarını gizlemek için maçlardan önce ya da başka zamanlarda karşılaştıkları kulüp içindeki sorun nedeniyle tahrik edici taraftar hem kendi taraftarlarını hem karşı taraftarlarını tahrik edici cümlelerden kaçınmalı küfrü hiç kimse kabul etmemeli. Önce yöneticilerimiz kendi taraftarlarımızın gelen misafir takıma küfür etmemesi için yönlendirmeli başka slogan mı yok yöneticiler de şunu düşünmeli bir önceki sezon gittiğin şehirde sokakta dahi insanlar seninle fotoğraf çektirirken şimdi gittiğin statta niye protesto edildin öz eleştiriyi yapmak lazım renk aşkıyla konuşursak doğruyu bulamayız" açıklamasında bulundu.

İDRİS SEVİNÇ: "KULÜP BAŞKANLARININ DA BU TOPLANTILARDA YER ALMASI GEREKİYOR"

Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç de divan başkanlarının bir araya gelerek verdikleri mesajın önemine değinirken, kulüp başkanlarının da bu toplantılarda yer alması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Divan başkanlarının açıklamaları

-Detaylar

-Ahmet Nur Çebi'den detaylar