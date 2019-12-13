Şampiyon kupasına kavuştu - Son Dakika
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Şampiyon kupasına kavuştu

6 saat önce

Diyarbakır 19 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Diyarbakır'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor U19 takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu.

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Diyarbakır 19 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Diyarbakır'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor U19 takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu.


Diyarbakır 19 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'ni ilk iki sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor ve DSİ Spor için, bu iki takımın karşı karşıya geldiği prestij amaçlı son hafta maçı öncesinde mini bir kupa töreni düzenlendi. Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan, kupalarını takdim ederek iki takımı da başarılarından dolayı kutladı.


Genç antrenör Cihan Çetin yönetiminde şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına gitme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor'un futbolcuları elde ettikleri başarıyı kendilerine destek olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kulüp yönetimine hediye ettiklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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