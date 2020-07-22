Şampiyon kupasını aldı

Kütahya'nın Emet ilçesinin 1928 yılında kurulan en köklü takımı olan Emet Gençlerbirliği şampiyonluk kupasını aldı.

Mayıs ayında, Futbol 2. Amatör Küme Takımlar Ligi Tertip Komitesi İl Temsilcisi Nuri Ercura başkanlığında toplanmış İleri bir tarihe ertelenen 2. Amatör Kümenin masaya yatırıldığı toplantı sonrası ligler mevcut durumuyla tescil edilirken, Emet grubundan Yeşilçayspor, Erdoğmuşspor ve Emet Gençlerbirliği Spor takımları 1. Amatör Küme'ye terfi ettirilmesine karar verilmişti. Verilen karardan sonra Emet Gençlerbirliği takımı, Kulüp Başkanı Mehmet Kürtül ve Takım Teknik Direktörü Mehmet Düz tarafından şampiyonluk kupasını aldı. Emet Gençlerbirliği takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kürtül, yaptığı açıklamada, "Biz hak ettiğimiz kupayı aldık. 1928 yılında kurulan köklü kulubümüze bu kupa hayırlı uğurlu olsun. Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e ve en önemlisi asırlık kulubümüze destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kupa onalara armağan olsun" dedi. - KÜTAHYA