Son Dakika Haberleri: Şampiyon Kupasını Başkan Ergün'ün Elinden Aldı

Şampiyon Kupasını Başkan Ergün'ün Elinden Aldı

57 dakika önce

Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta sezonu 52 puanla zirvede tamamlayan ve kulüp tarihinde Akademi Liglerinde ilk şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, Mümin Özkasap Stadı'nda bugün oynanan Menemen Belediyespor maçı öncesinde şampiyonluk kupasını...

Şampiyon Kupasını Başkan Ergün'ün Elinden Aldı, System.String[]
Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta sezonu 52 puanla zirvede tamamlayan ve kulüp tarihinde Akademi Liglerinde ilk şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, Mümin Özkasap Stadı'nda bugün oynanan Menemen Belediyespor maçı öncesinde şampiyonluk kupasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün elinden aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Kulüp Genel Müdürü Alpaslan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve futbolcuların hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hep altyapının önemi belirtmiş ve birçok spor tesisimizi Manisamıza kazandırmıştık. Fikri Bayrıl Spor Tesislerini yeniledik, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde son noktaya geldik. Hep gençlerimize önem verdik. Bugün de U-15 takımımızın şampiyonluk kupasını vermek üzere buradayız. Ben bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Bizim tek amacımız Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmektir" dedi.

Başkan Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde Manisa Büyükşehir U-15 futbol takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:04 Kaynak: İHA

Menemen Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Futbol, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar Hasan Ali Kaldırım, Maç Sonunda İsyan Etti Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi Nabil Dirar Kart Görmeyince Galatasaraylı Taraftarlar, Mete Kalkavan'a Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Kupasını Başkan Ergün'ün Elinden Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]