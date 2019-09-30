Şampiyon kupasını başkana getirdi

Milli sporcu İlknur Kurt, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında kazandığı kupasıyla Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Ziyarete antrenörü ve aynı zamanda babası da olan Ahmet Kurt ile gelen Avrupa şampiyonu 18 yaşındaki milli sporcu İlknur Kurt, "Türk bayrağını göndere çektirebilmek ve İstiklal Marşını okutmak benim için dünyanın en büyük mutluluğu." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini bu sene kazandığını ifade eden Kurt, derslerine devam ederken antrenmanlarını da aksatmadan dünya şampiyonluğunu hedeflediğini dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay ise Marmarisli bir gencin adını Avrupa'ya şampiyon olarak yazdırmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Marmarisli milli sporcu İlknur Kurt, Macaristan'ın Göyr şehrinde 23 Ağustos -1 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Avrupa şampiyonu olmuştu.