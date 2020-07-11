Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi - Son Dakika

Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

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Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.


Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı.

Andrew Robertson, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi - Son Dakika Spor
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