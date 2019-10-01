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Şampiyon Mamak Belediyesi Basketbol Takımı galibiyetle başladı

1 saat önce

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da turnuvaya galibiyetle başladı.

Şampiyon Mamak Belediyesi Basketbol Takımı galibiyetle başladı, System.String[]

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da turnuvaya galibiyetle başladı.


Eskişehir'de düzenlenen Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 89-73 galibiyetle ayrıldı. Yenikent Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçta Ricky Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Lotanna Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile yeşil-beyazlılarda öne çıkan isimler oldu.


Mamak yabancılarıyla güldü


Çekişmeli başlayan ilk çeyrekte, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı iki yabancısının yüksek yüzdeli oyunu ile ilk periyodu 25-22 öne bitirdi. İkinci çeyrekte farkı 11 sayıya kadar çıkartan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 47-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Lokman Hekim Fethiye Belediyesi, farkı eriterek öne geçmeyi başarsa da kısa sürede toparlanan Mamak, son çeyreğe de 65-58'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı çift hanelere kadar çıkartarak sahadan 89-73 galip ayrıldı.


"Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz"


Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile bu yıl da turnuvanın en iddialı takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sporcularımız da aynı istek ve arzu ile bunu sahaya yansıtıyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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