Şampiyon Mamak Belediyesi kupasına kavuştu

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde çıktıkları 28 maçın 23'ünde galibiyet alarak, 47 puanla Süper Lig'e adını yazdıran Mamak Belediyesi Hentbol Takımı kupasını kaldırdı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Hentbol Takımı için ödül ve kupa töreni düzenlendi. Törene Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve yönetimi, meclis üyeleri, başkan yardımcıları katıldı.

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı'na güveninin tam olduğunu belirten Başkan Köse, "Hentbol takımımızın Süper Lig'de de başarılı olacağından hepimiz eminiz. Aynı zamanda Türk sporuna, milli takıma ve Mamak'a bu süreç içerisinde de genç hentbolcular katarak bizleri onurlandıracak takımımızı şimdiden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun ve tüm şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Şampiyonluklar elde edeceğimize yürekten inanıyorum"

Hentbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla sadece Mamak'a değil, Ankara'ya yeni bir soluk ve heyecan getireceğini kaydeden Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda hentbol takımımızın da adını Süper Lig'e yazdırmasının mutluluğu içerisindeyiz. Spor şehri Mamak'ta spora destek olmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Seçim döneminde ve sonrasında da her fırsatta belirttiğim gibi Mamak Belediyesi olarak gerek amatör spora gerekse de salon sporlarına destek vermeye devam edeceğiz. Yine başarılı bireysel sporcularımızın ilçemizde kalmasını sağlamak ve yeni yetenekleri ilçemize kazandırmak için gayret göstereceğiz. Önümüzdeki yıllarda Mamak'ta çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonluklar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarı Mamak'ın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e yükselme sevincini doyasıya yaşayarak, sahaya konfetiler ve meşalelerle çıkan sporcular, Başkan Köse ile birlikte kupayı kaldırdı. - ANKARA