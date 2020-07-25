Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:38

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