Şampiyon milliler yurda döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şampiyon milliler yurda döndü - Son Dakika

Şampiyon milliler yurda döndü

6 saat önce

Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

Şampiyon milliler yurda döndü, System.String[]

Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

Avrupa Kıtası Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Milliler, İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından çiçekler ve bando takımıyla karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Aldığımız başarının haklı gururu yaşıyoruz. Takım olarak da çok mutluyuz. Türk halkına bizlere inandıkları için çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Sporda kazanmak da var kaybetmek de. İlk maç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama ikinci maçta hazırdık. Maça tamamen olimpiyat parolası ile çıktık. Nitekim ilk adımı gerçekleştirdik artık Tokyo'ya gideceğiz. Bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.

Naz Aydemir ise, "Her geçen gün üzerine koyarak ilerledik. Savaştık mücadele ettik. Bizim için hiç kolay olmadı. Özelikle yarı final maçı çok zorlu geçti. Ama takım oyunu oynayarak iyi bir performans ortay koyduk. Tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Almanya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama
Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
01:40 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
01:40 Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti - Son Dakika
01:28 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika
01:16 Spor trabzonspor, denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
01:16 Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 01:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon milliler yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]