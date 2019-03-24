Son Dakika Haberleri: Şampiyon Motorcular Ödüllendirildi

Şampiyon Motorcular Ödüllendirildi

1 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen etkinlikle 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaları verildi.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen etkinlikle 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaları verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan "Şampiyonlar Ödül Gecesi"ne AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Uçar, yaptığı konuşmada, tüm imkanları kullanarak Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden sporcuları yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kaymağıyla, mermeriyle ve termal turizmiyle tanınan Afyonkarahisar'ı 1,5 milyar dünya insanına motokros organizasyonuyla bambaşka bir pencereden tanıtma imkanı bulduklarını ifade eden Uçar, "Bu organizasyon 3 yıl daha devam edecek. Bu seneki ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızda bizim öncelikle bir sosyal sorumluluk içeren bir temayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Alpay Özalan ve Kenan Sofuoğlu vekillerimiz ile birlikte TBMM çatısı altında spora çağ atlatacak, muasır medeniyet seviyesinin çok üzerine çıkaracak kanuni yasal düzenlemeleri beklediğimizi bir spor adamı ve federasyon başkanı olarak ifade ediyorum. İnşallah biz de içinde bulunduğumuz tüm camialarda, vazife aldığımız tüm noktalarda sporun gelişmesi için gayret göstermeye her zaman azimli olduk." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan da Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyondan fazla motosiklet sürücüsünün olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Onların sağlığını, hayatını güvence altına alabilmemiz için bir proje gerçekleştirdik ve sunduk. Katil bariyerlerin yerine motosikletçi dostu bariyerleri projesi tamamlanmak üzere. Özellikle de İstanbul Metrobüs Hattı'nda artık sona gelindi. Daha sonra da inşallah riskli yerlerde ve virajlarda da bu proje uygulandıktan sonra kazalar çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bu da Kenan Sofuoğlu kardeşimin bir projesiydi. Spor Bakanlığımız başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Ödüller

Duayen spiker Orhan Ayhan'ın sunumu ile gerçekleşen gecede, Urla Kaymakamı Önder Can, rahmetli motosiklet sporcuları Burak Özel ve Özgürcan Gözmen'in ailelerine vefa plaketi takdim etti.


Şampiyonlar Ödül Gecesi'nde, Türkiye Motokros, Süpermoto, Enduro, Süper Enduro, Atv, Drag, Sujeti ve Flyboard şampiyonalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Türkiye, Özalan, Spor
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