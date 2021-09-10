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Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak - Son Dakika

Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak

10.09.2021 10:56
Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak, System.String[]

"Türkiye'de yeni yerler keşfedeceğim için çok heyecanlıyım""Bu seneki TransAnatolia'yı dört gözle bekliyorum""İyi bir performans sergileyebilirsem podyumda yer alabileceğimi düşünüyorum""Çok önemli başarılara imza atabileceğimi düşünüyorum""Nihai hedefim Dakar Rallisi'ni kazanmak" Kaan ÜLKER...

" Türkiye'de yeni yerler keşfedeceğim için çok heyecanlıyım"

"Bu seneki TransAnatolia'yı dört gözle bekliyorum"

"İyi bir performans sergileyebilirsem podyumda yer alabileceğimi düşünüyorum""Çok önemli başarılara imza atabileceğimi düşünüyorum""Nihai hedefim Dakar Rallisi'ni kazanmak"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Red Bull sporcusu Camille Chapeliere, "Bu tecrübeler üst üste birikecek ve nihai hedefime ulaşacağım. Evet hala hedefim aynı; en iyi Rally Raid pilotu olmak. Biliyorum ki çok uzun bir süreç beni bekliyor. Çünkü bugünden yarına dünyanın en iyisi olunamıyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 11 Eylül'de başlıyor. TransAnatolia'da motosiklet kategorisinde yarışacak olan Red Bull sporcusu Camille Chapeliere, organizasyon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kendisini çok iyi hissettiğini ve Türkiye'ye yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Camille Chapeliere, "Geçen sene Türkiye'de yaşadığım ilk Rally Raid deneyimi gerçekten de çok keyifliydi. Bu sene de Türkiye'de yeni yerler keşfedeceğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu. "BU TECRÜBELER ÜST ÜSTE BİRİKECEK VE NİHAİ HEDEFİME ULAŞACAĞIM"Hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Chapeliere, "Dakar Rallisi kesinlikle dünyanın en zorlu yarışlarından biri. ve ben bu sene ilk kez bu zorlu yarışta yer alma fırsatı elde ettim. Çok da büyük bir tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Bu tecrübeler üst üste birikecek ve nihai hedefime ulaşacağım. Evet hala hedefim aynı; en iyi rally raid pilotu olmak. Biliyorum ki çok uzun bir süreç beni bekliyor. Çünkü bugünden yarına dünyanın en iyisi olunamıyor" ifadelerini kullandı. "İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLİRSEM PODYUMDA YER ALABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"TransAnatolia Rally Raid'deki rota hakkında ise Camille Chapeliere, "Geçen sene o kadar inanılmaz bir ralli yaşadım ki bu seneyi de dört gözle bekliyorum. Eminim ki geçen sene kadar güzel bir rota bizi bekliyor. Bir süredir motorumdan uzak kaldığım için öncelikle yeniden motorun üstünde olmanın keyfini çıkaracağım. Yön konusunda çalışmalar yaptım. ve Dakar Rallisi sonrasında bu konuda önemli bir gelişme kaydettiğimi düşünüyorum. Eğer beklediğim gibi iyi bir performans sergileyebilirsem podyumda yer alabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu."ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM""Kendimi artık daha çok bir Rally Raid pilotu gibi görüyorum" diyen Camille Chapeliere, "Çünkü tecrübe kazanıyorum. Bu şekilde yoluma devam edersem çok önemli başarılara imza atabileceğimi düşünüyorum. Sırada Fransa Motokros Şampiyonası olacak. TransAnatolia'dan hemen 3 gün sonra başlayacak. Orada da büyük bir eğlencenin beni beklediğini düşünüyorum" dedi."NİHAİ HEDEFİM DAKAR RALLİSİ'Nİ KAZANMAK"

"Red Bull ilk günden beri yanımda. Motor sporlarına bu denli destek veren bir aileyle çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen Camille Chapeliere, "Yarış takvimi değil ama genel resmi çizebilirim. Amacım performansımı artırmak ve sonrasında fabrika takımı pilotu olmak. Tabii ki en büyük ve nihai hedefim de Dakar Rallisi'ni kazanmak" ifadelerini kullandı.


Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak
Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak

Türkiye, Redbull, Eylül, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyon Motosikletçi Camille Chapeliere: Hedefim aynı; dünyanın en iyi pilotu olmak - Son Dakika
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