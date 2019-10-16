Şampiyon motosikletçi Kalinin'den öğrencilere özel gösteri

Afyonkarahisar'da 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'nde şampiyon olan Rus motosikletçi Foma Kalinin, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) özel gösteri yaptı.

Barış Manço Gösteri Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kalinin motorsikleti ile nefes kesen gösteri gerçekleştirdi.

Gösteriyi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve çok sayıda öğrenci izledi.

Kalinin'in hareketleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri, sporcunun motosikletinin tekerinin patlamasından dolayı beklenenden kısa sürdü.

Gösterinin ardından Zeybek ve Karakaş, sporcuyu kutladı.

Zeybek, etkinlik ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, motor sporlarını üniversite öğrencilerine de tanıtmak istediklerini belirtti.

Karakaş ise gösteriden dolayı Zeybek ve sporcuya teşekkür etti.

Etkinlik, Kalinin'in öğrencilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.