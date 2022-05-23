ŞAMPİYON MOTOSİKLETÇİNİN VURULMA ANI KAMERADA

TÜRKİYE Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım (43), gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf Sivridağ'ın (36) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Sivridağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen Cumartesi saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyonluk yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Adım'ın öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarak Adım'a ateş ettiği, bunun üzerine kaçmaya çalışan Adım'ın arkasından gidip, tekrar ateş ettiği yer alıyor.