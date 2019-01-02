Son Dakika Haberleri: Şampiyon Öğrencilerden Ziyaret

Şampiyon Öğrencilerden Ziyaret

1 saat önce

Sakaryalı başarılı sporcular, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u ziyaret etti.

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Sakaryalı başarılı sporcular, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u ziyaret etti.

Hendek Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve güreş dalında dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları olan öğrenciler Durmuş'a ziyarette bulundu.

Dünya şampiyonu Serhat Kırık, ziyarette, 2019 yılında daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade ederek, en büyük hedefinin 2024'teki olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu belirtti.


Şampiyon öğrencilerle başarı öyküleri üzerine sohbet eden Durmuş da "Ata sporumuz güreşte dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektiren sporcu öğrencilerimizle tüm millet olarak büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Ziyarete, Dünya Grekoromen Şampiyonu Serhat Kırık, Avrupa 3'üncüsü ve Balkan Şampiyonu Mükremin Aktaş, Balkan şampiyonları Muhittin Emre Helvacı, Berat Büyüktanzim, sporcuların bağlı bulunduğu Hendek Güreş İhtisas Kulübü Kurucu Başkanı Ali İnci, kulüp başkanı Harun Kaynak, Hendek Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dinç, okulun beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Zafer Başar, milli takım antrenörü Sefer Sarı ile kulüp müdürü ve milli takım antrenörü Rıza Yetim katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Fazilet Durmuş, Avrupa, Spor
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