Son Dakika Haberleri: Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
Son Dakika Güncel Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika

Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'ı ziyaret ettiler.

Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Malatya'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'ı ziyaret ettiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük toplantı salonunda Malatya'da düzenlenen Öğretmenler Kupası turnuvalarında Erkekler Voleybolda bölge üçüncüsü, Erkekler Masa Tenisinde bölge üçüncüsü ve Kadınlar Voleybolda bölge birincisi olan öğretmen takımları ile bir araya geldi. Takım oyuncularını kutlayan Tekin, "Sporla ilgilenen tüm arkadaşlarımızı destekliyoruz. Farklı branşlardaki öğretmenlerimizin oluşturduğu takımlarımız örnek bir ekip ruhu oluşturdular. Öğretmenlerimiz il içi ve bölgede çok iyi performans sergilediler. Böyle anlamlı bir faaliyette yer alıp başarı gösteren tüm öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Kadınlar Voleybol Takımıza da Türkiye Finalinde başarılar dilerim."dedi. Ziyarete Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya da eşlik etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım
Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek KARTAL'DA "ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR" DAVASI... ÖĞRETMENİNİN YÜZÜNÜ KARANLIK ÇİZMİŞ İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 15:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]