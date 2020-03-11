Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika

Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

7 saat önce

Ağrı'da kurumlar arası düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında şampiyon olan kadın öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Ağrı'da kurumlar arası düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında şampiyon olan kadın öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.


Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurumlar arası düzenlenen Kadınlar Masa Tenisi Turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden kadın öğretmenler il şampiyonu oldular. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, turnuvaya katılan öğretmenleri şube müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte makamında kabul ederek, tebrik edip kupalarını takdim etti. Öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin,"Kadınlarımız her alanda olduğu gibi sporda da hem topluma hem de kadın öğretmenlerimiz geleceğimizin umudu çocuklarımıza da örnek olmaktadırlar. Bu anlamda Kadın öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"dedi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
00:02 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
00:00 E-5'i kilitleyen kaza: 1 kişi yaralandı
23:59 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:58 Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]