Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde amatör kümede oynayan köy takımının şampiyonluk kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl kurulan ve Domaniç 1. Amatör kümede mücadele eden Muratlıspor, 5 takım arasında şampiyonluğu elde etti.

Bunun üzerine Muratlı köyü halkının da katıldığı gün boyu süren kutlama etkinliklerinde, kulüp yönetimi, futbolcular ve teknik heyetteki isimler, tek tek seçtikleri müziklerle sahneye çıktı.

Yönetim ve futbolcular şampiyonluk kupasını meşaleler eşliğinde havaya kaldırırken, köyün yaşlıları yöresel kıyafetleriyle halk oyunları oynadı.

Eğlencenin ardından köyde vefat edenleri tanıtan sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Muratlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının köyde ve bölgede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve sporu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Muratlı köyünün Domaniç'in en büyük köyü olduğunu belirten Gün, şöyle konuştu:

"Köyümüz bugüne kadar hiç göç vermeyerek yaklaşık bin nüfusla ilçenin en büyük köyü oldu. Bu yıl genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile kulübümüz için köyde büyük bir festival yaptık. 'BulamurRalli' ismiyle tahta araba yarışı düzenledik. Buradan elde edilen parayla köyümüzün bir futbol kulübü oldu. Kulüp 5 takımla 10 maç yaptı. Ligi namağlup bitirerek Domaniç şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Gün, birlik ve beraberliğiyle bölgede çok beğeni toplayan köy halkının, Bursa Kütahyalılar Derneği tarafından "Yılın Köyü" ilan edildiğini sözlerine ekledi.