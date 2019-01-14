Son Dakika Haberleri: Şampiyon Olmak İçin Dua Etti

Şampiyon Olmak İçin Dua Etti

1 saat önce

Zonguldak'ta Okullar arası oryantiring il birinciliği müsabakalarında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencisi, Özkan Demir başlama çizgisinde ellerini açarak şampiyon olmak için dua etti.

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Zonguldak'ta Okullar arası oryantiring il birinciliği müsabakalarında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencisi, Özkan Demir başlama çizgisinde ellerini açarak şampiyon olmak için dua etti.

Zonguldak'ın Fener semtinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullar arası Genç Kızlar A, Genç Erkekler A, Genç Kızlar B ve Genç Erkekler B oryantiring İl birinciliği müsabakaları yapıldı. Yarışlar öncesinde Genç Erkekler B kategorisinde Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi adına ter döken 15 yaşındaki Özkan Demir, başlama çizgisi önünde ellerini açarak şampiyon olmak için dua etti. Özkan Demir'in bu anlamlı hareketi ise arkadaşları ve hocaları tarafından büyük takdir aldı. Demir'in takımı ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Çaycuma, Özkan Demir, Zonguldak, Spor
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