Son Dakika Haberleri: Şampiyon Omü

Şampiyon Omü

1 saat önce

18-22 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler 1. Lig Futbol Şampiyonası'nda OMÜ Futbol Takımı namağlup olarak şampiyon oldu.

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18-22 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler 1. Lig Futbol Şampiyonası'nda OMÜ Futbol Takımı namağlup olarak şampiyon oldu.

OMÜ, Eskişehir Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'ni 2-0, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile 3-3, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'ni 1-0 ve son olarak Dicle Üniversitesi'ni 1-0 yenerek namağlup şampiyon oldu. OMÜ Futbol Takım sorumlusu öğretim görevlisi Fedayi Aksoy, "Yenilmeden kazanılan bu şampiyonluğumuzu Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ve her zaman her konuda desteklerini esirgemeyen OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil'e armağan ediyoruz. Üniversitemizi her yönden örnek davranışlarıyla temsil eden ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Antalya, 22 Mart, Futbol, Spor
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