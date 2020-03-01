Şampiyon ördeklerine gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Aksaray'da hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başlayan, büyük bir çiftlik kuran Halis Katman, başkentte düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi ve Yarışması'nda 96 puanla birinci olan ponpon ördeklerine gözü gibi bakıyor.

Uzun yıllar İstanbul'da döküm işinde çalışan ve işini bırakıp İncesu köyüne yerleşen Katman, 6 yıl önce hobi olarak süs tavuğu beslemeye başladı.

Çocukluğundan beri kanatlı hayvanlara ilgi duyan Katman, kurduğu çiftlikte süs tavuğundan ördeğe, kazdan hindiye, deve kuşundan horoza farklı türlerde hayvanlar yetiştiriyor.

Şampiyonalara katılan Katman, çeşitli dereceler alan hayvanlarının üzerine titriyor.

Halis Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi amacıyla başladığı yetiştiricilikte, zamanla birçok türden hayvanın bulunduğu çiftliğe sahip olduğunu söyledi.

Kümes hayvanlarının ve üretilen yumurtaların yoğun talep gördüğünü belirten Katman, "Yumurta, civciv ve damızlık satışlarımıza yoğun talep var. Süs tavuğuyla başladım. Ardından kaz, ördek ve diğer türler geldi. Şu anda ördeklere yoğunlaştım. 3 yıl önce Tekirdağ'da bir arkadaşımızın çiftliğini gezdim. Arkadaşım bu ponpon ördekleri bana hediye etti. Ördekler çok hoşuma gitmişti. Çiftliğime getirerek üretime başladım. Şu anda 60 kadar ponpon ördeğim var." diye konuştu.

Katman, ponpon ördekleriyle Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 9-12 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen yarışmalara katıldığını anlattı.

Geçen yıl da aynı yarışmada ponpon ördeğiyle 95 puan alarak Türkiye şampiyonu olduğunu dile getiren Katman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki yarışmaya 70 türden bin 700 hayvan katıldı. Ponpon ördeğimizle geçen yılki puanımızı bir tık artırarak 96 puanla yine şampiyon oldum. Diğer türlerde de şampiyonluklarım oldu. Bu ördeklerimizin görüntüsü çok hoş. Ülkemizde belirli bir kısımda üretimi yapılıyor. Geçen yıl civcivlerini 50 liradan, yumurtalarını da 12 liradan sattım. Bu yıl şampiyon olunca daha da ilgi çekti.

Yurt içi ve dışından çok talep var. Önceliğim tabii ki yurt içi, ülkemizde üretilmesini istiyorum."

Katman, şampiyon ördeğine Irak'tan 3 bin, Azerbaycan'dan da 2 bin 500 liralık teklifler geldiğini ancak satmayacağını söyledi.

Danimarka'da 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ponpon ördeğiyle 96 puanla şampiyon olduğunu belirten Katman, 2021 yılında düzenlenecek şampiyonaya katılarak derece almayı ve Türk bayrağını dalgalandırmayı istediğini sözlerine ekledi.