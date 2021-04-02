Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası - Son Dakika

Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası

02.04.2021 14:37
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası, System.String[]

Kick Boksta Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Eskişehirli Oya Buse Toral, yeni hedefi olan ve her sporcunun kendi imkanlarıyla katıldığı Kick Boks Açık Avrupa Kupası için destek bekliyor.

Kick Boksta Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Eskişehirli Oya Buse Toral, yeni hedefi olan ve her sporcunun kendi imkanlarıyla katıldığı Kick Boks Açık Avrupa Kupası için destek bekliyor.

2002 yılından beri kick boks sporuyla ilgilenen ve 2013 yılından bu yana kick boks milli sporcusu olan 24 yaşındaki Oya Buse Toral'ın Kick Boks Türkiye ve Kick Boks Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye 3'üncülüğü ve Türkiye 4'üncülüğü bulunuyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu kaydeden milli sporcunun yeni hedefi ise 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Kick Boks Açık Avrupa Kupası.

Sıkı bir antrenman programı ile bu müsabakalara hazırlandığını aktaran Toral, "8-11 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan Kick Boks Açık Avrupa Kupası'na katılacağım, onun için hazırlık yapıyorum. Kickbox Avrupa Kupası'nda her sporcu kendi olanakları ile maça katılmak durumunda ve maçta elde edilen derecelere göre 2021 yılında yapılacak olan İslam Oyunlarına puan kazanılıyor. Bu mücadeleye her sporcu kendi imkanlarıyla katıldığı için tabii ki maddi olanaklar dolayısıyla zorluk çekilebiliyor. Ben de aynı zorlukları çektiğim için her sporcuda olması gerektiği gibi bana da destek olunmasını bekliyorum. Çünkü her sporcu kendi bünyesinde, kendi imkanları ile maça gitmek durumunda ve bu antrenörler ile spor kulüpleri için de geçerli. Sporculuğuma ve başarılarıma devam etmek için destek bekliyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar kendisine destek olan antrenörlerinin yanı sıra aldığı desteklerden bahseden Buse Toral, "Antrenörlerim olan Erdin Aygün ve Seda Duygu'dan destek alıyorum. Aynı zamanda Yenikent Mahalle Muhtarımız Nezahat Nazik, maça gideceğimi öğrendiğinde sosyal platformlardan bana çok destek verdi. Maça gidebilmem için maddi olarak birçok mahalle sakininden ve Eskişehir'deki insanlardan destek istedi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Buse her desteği hak ediyor"

Yaklaşık 20 yıldır milli sporcu Buse Toral'ın antrenörlüğünü yapan Erdin Aygün, Toral'ın azimli bir sporcu olduğunu ve desteği hak ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Oya Buse Toral başarılı bir sporcu. Ona destek verecek olan insanların olmasını tabii ki istiyorum. Ben kendisinin antrenörü olarak onun tam destekçisiyim. Destek verecek olan diğer insanlar da çıkacaktır. Tabii ki biliyorsunuz günümüzde ekonomi önemli, sponsorluk önemli. Bu camialar, sponsorlukla alakalı çok büyük ihtiyaç içerisinde bulunmaktadır. Antalya'da 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Açık Kupası'nda Buse'nin desteğe ihtiyacı var, eminim ki destekçileri de pişman olmayacaktır. Buse her desteği hak etmektedir." - ESKİŞEHİR

Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası

Milli Sporcu, Kick Boks, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Oya Buse Toral'ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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