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Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü

6 saat önce

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü, System.String[]

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda finale kalan Özel Kalem Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşı karşıya geldi.


Mücadeleden Özel Kalem Müdürlüğü 6-1'lik skorla galip ayrılırken Halı saha turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı.


Özel Kalem Müdürlüğü Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın elinden aldı. Başkan Işık, futbol turnuvasını dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini ifade ederek turnuvaya katılan takımları tebrik etti.


12 Takımın mücadele ettiği Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü olurken, ikinci Zabıta Müdürlüğü, üçüncü İtfaiye Müdürlüğü, dördüncü ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oldu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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