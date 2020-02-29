Şampiyon pilotun yeni takımı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın yeni takımı Adus Motorsport oldu. Geçtiğimiz sezon ralliye kısa bir ara veren 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Yağız Avcı, 2020 sezonunda Adus Motorsport takımının hem direktörü hem de pilotu olarak görev yapacak.



Şampiyon pilot Yağız Avcı'nın yeni takımı belli oldu. Red Bull sporcusu Yağız Avcı, 2020 sezonunda Adus Motorsport'un takım direktörü ve ralli pilotu olarak mücadele edecek. Adus Motorsport olarak Nisan ayındaki Ege Rallisi ile sezona başlayacaklarını açıklayan Avcı, "İkisi R5 sınıfında olmak üzere 4 adet otomobille mücadele edeceğiz. En üst seviyede iki adet Skoda Fabia R5 aracımız olacak. Bunlardan birinde ben ve co-pilotum Onur Vatansever yarışacağız. Diğerinde Uğur Soylu ve Mehmet Köleoğlu ikilisi yer alacak. Ayrıca, gençlerde Buğra Can Kılıç ile Ali Emre Yılmaz mücadele edecek. Kadın pilotumuz Billur Hasbay ise co-pilotu Serhat Öztemir ile şampiyonadaki yerini alacak. 4 otomobil de takımlar şampiyonası için elinden geleni yapacak." dedi.



"İddialı bir takım kurduk"



Takım hedefleri ve bireysel hedefleri hakkında da konuşan Yağız Avcı, "Yeni bir takım oluşturduk. Öncelikli hedefimiz takımlar şampiyonluğunu kazanmak. Gerek takımımızdaki genç yarışçılarımız gerekse kadın pilotumuz olan Billur Hasbay, bizlere önemli katkılarda bulunacak. Bireysel olarak ise altıncı kez Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorum. Sonuç olarak, iddialı bir takım kurduk ve girdiğimiz her kulvarda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



"Adus ile birçok noktada birleştik"



Adus Motorsport'un yeni bir yapılanma olduğunu ancak buna rağmen iyi bir kimya yakaladıklarını belirten Yağız Avcı, "Adus Otomotiv lüks, spor ve klasik otomobillere yönelik 'Araca Özel' servis ve bakım hizmetleri sunan bir şirket. Bununla birlikte Türkiye'den başlayarak, uluslararası motorsporları arenasının en rekabetçi dallarında Türk sporcularını görme misyonunu sahiplenmiş bir firma. Özellikle Türkiye'de potansiyeli olan gençleri ortaya çıkarmak ve motorsporlarına kazandırmak için çalışmalar yapmak istiyorlardı. Ayrıca, sporda cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak ve kadınların da motorsporlarında kıyasıya mücadele etmesinin önünü açmak hedefleri bulunuyordu. Gelecek planlarını, stratejilerini ve yatırımlarını bu vizyon ile destekleyen şirket, ilk adımını bu sezon bir motorsporları takımı kurarak ve Adus Motorsport markasını oluşturarak attı. Bu bakımdan, birçok noktada birleştik. İlk andan itibaren de önemli bir uyum sağladık. Bizim için iyi fırsat oldu." diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL