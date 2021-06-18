ŞAMPİYON PİYANİST İLK CANLI PERFORMANS KONSERİNİ VERDİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinci olan Defne Ekmekçi (11), ilk canlı performansını sergiledi.

Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Defne Ekmekçi'nin piyano dinletisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğretmenler ve aileler katıldı. Yaklaşık 2 yıllık bir piyona eğitimi alan Defne Ekmekçi, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliğe layık görülen Defne'nin ismi akademinin internet sayfasında yer alırken, plaket ve sertifikası da verildi.

250 yarışmacı arasından, birincilik derecesini elde eden Ekmekçi, dinleyicilerine müzik ziyafeti vermek için Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde piyano başına geçti. Seçtiği eseri kalabalık önünde ilk kez çalan Defne, performansıyla beğeni topladı.

Ekmekçi'nin canlı performansını dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ona tablet hediye etti. Defne Ekmekçi gibi nice dünya şampiyonlarının Şanlıurfa'dan çıkacağını belirten Beyazgül, "Şanlıurfa, tarihi, gastronomisi, müziği ile bir kültür şehridir. İnanıyorum ki Defne kızımız gibi nice dünya şampiyonları bu şehirden çıkacaktır. Ben burada kendisini tebrik ediyorum. Şanlıurfa'dan birçok sanatçı çıkacak. Bence dünyada müzik şehri olmayı hak eden tek bir şehir varsa, o da Şanlıurfa'dır. Çünkü müziğin her türlüsü burada var" dedi.