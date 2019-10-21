Son Dakika Haberleri: Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü
Son Dakika Spor Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü

Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü

41 dakika önce

Türkiye Truck Race ulusal şampiyonu olan Ali Çapan, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü.

Şampiyon rallici Ali Çapan, Portekiz'den madalya ile döndü, System.String[]

Türkiye Truck Race ulusal şampiyonu olan Ali Çapan, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü.


Kariyerine 1999'da Türkiye'de düzenlenen Truck Race Ulusal Şampiyonasında aldığı birincilikle başlayan Ali Çapan Portekiz'de düzenlenen yarışlarda yaptığı dereceyle Türkiye'ye madalya ile döndü. Daha önce yaptığı 5 hız denemesiyle Guinnes rekorlar kitabına da girmeyi başaran Türk Pilot Ali Çapan Portekiz rallisinde adından söz ettirmeyi başardı. Son yıllarda popüleritesi oldukça yükselen Le Mans yarışlarının Türkiye'de yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirten Şampiyon yarışçı, aldığı bu başarıyı Türk halkına armağan ettiğini belirterek, "Le Mans yarışları dünyada oldukça ilgi görüyor. Amacım bu yarışların ülkemizde de yapılmasını sağlamak. Bunun için yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi - OSMANİYE

Portekiz, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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