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Şampiyon ringde

1 saat önce

Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği dizide Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaş'ı canlandıracak.

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Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği dizide Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaş'ı canlandıracak. Rolü için 8 aydır sıkı bir diyet programı uygulayan Sayışman, ünlü kick boks'çu Mücahit Kulak'la günde iki kez idman da yapıyor. Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı'nın da yer aldığı "Şampiyon" eylül ayında TRT'de izleyiciyle buluşacak.



Erdal Özyağcılar - Tolgahan Sayışman - Erkan Avcı



Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:51 
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