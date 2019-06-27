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Şampiyon safkan 'Cankardeşler' öldü

35 dakika önce

Arap atçılığının son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Cankardeşler (Yalaz – Bedel 2 / Tunca) geçirdiği rahatsız nedeniyle hayatını kaybetti.

Şampiyon safkan 'Cankardeşler' öldü, System.String[]
Arap atçılığının son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Cankardeşler (Yalaz – Bedel 2/ Tunca) geçirdiği rahatsız nedeniyle hayatını kaybetti.

Yarış yaşamına 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayan ve start almış olduğu 56 koşuda, 36 birincilik elde eden CANKARDEŞLER, 8.711.900 TL'lik kazancıyla, Karaüzüm isimli safkanın ardından tüm zamanların en çok ikramiye kazanan ismi oldu.

CANKARDEŞLER'in kazandığı bazı önemli koşular ise şöyle;

2 kez TBMM Koşusu (G1), Cumhuriyet Koşusu (G1)

İstiklal Savaşı Koşusu (G1)

Niğbolu Koşusu (G1)

 - Kanuni Sultan Süleyman Koşusu (G1)

Haralar Koşusu (G1)

Çanakkale Zaferi Koşusu (G1)
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:48 
Tunca, Güncel
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