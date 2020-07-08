Şampiyon Samsunspor'a tebrik yağmuru

SAMSUN (İHA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün yapılan toplantının ardından şampiyonluğu kesinleşen Samsunspor'a sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve pandemi dolayısıyla ara verilmeden önce ligde rekorlar kıran Samsunspor'un şampiyonluğu TFF Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında tescillendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir" denildi.

Bu açıklamanın ardından şehrin ileri gelenleri ve Samsunlular kırmızı-beyazlıları sosyal medyadan tebrik yağmuruna tuttu.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tebrikler şampiyon. TFF 1. Lig'de de gönlümünüz seninle. 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta resmi olarak şampiyonluğu tescillenen şehrimizin markası Yılport Samsunsporumuzu yürekten kutluyor, yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ediyorum" dedi.

Samsunspor cephesi

Şampiyonluk hakkındaki görüşlerini bildiren Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da şunları söyledi:

"Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Başkanımızdan hocamıza, futbolcularımızdan, tüm personele kadar herkesin emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. İnşallah bu şampiyonluk gelecek güzel günlerin ilk adımı olur. Tüm camiaya hayırlı olsun."

TFF'nin Samsunspor'u şampiyon ilan etmesinin ardından birçok siyasi ve şehrin önde gelen isimleri Samsunspor'un şampiyonluğu hakkında paylaşımlarda bulundu. - SAMSUN