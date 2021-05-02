Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak - Son Dakika

Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak

02.05.2021 13:05
Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.Com 3. Lig 2. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, Trabzon dönüşü ilçede tur atarak taraftarı evlerinde selamlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.Com 3. Lig 2. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, Trabzon dönüşü ilçede tur atarak taraftarı evlerinde selamlayacak.

Trabzon'da oynanan deplasman maçında Yomraspor'u 1-0 yenerek 63 puanla grubunda şampiyon olan Nazilli Belediyespor yeniden 2. Lige dönüyor. Büyük sevinç yaşayan siyah beyazlı ekip dün uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'dan Nazilli'ye otobüsle dönüyor. Akşam saatlerinde Nazilli'ye ulaşacak olan takımı ve ekibi taşıyan otobüsler şehir turu atacak. Takım ve teknik ekip, kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayan taraftarı evlerinde selamlayacak.

Başkan Atabay'dan Başkan Özcan'a jest

Trabzon dönüşü Nazilli halkını selamlayacak olan Nazilli Belediyespor ekibine jest yapan Didim belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Nazilli'ye üstü açık otobüs gönderdi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen otobüs giydirilerek kutlamalara ve şehir turuna hazır hale getirilmek üzere çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"Biz size geleceğiz"

Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Recep Sakarya, Nazilli Belediyespor'a ait sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede taraftara seslendi. Sakarya, "Yıllardır bu anı bekleyen değerli taraftarlarımızla ve camiamızla bu şampiyonluğumuzu her beraber stadımızda, sokaklarda, meydanlarda kutlamayı çok isterdik. Malum pandemi nedeniyle tam kapanma sürecinde olunan bu dönemde sağlığımız her şeyden daha önemlidir. Bu sebeple siz değerli hemşehrilerimiz evlerinizden çıkmayın, evlerinizde kalın biz size geleceğiz" dedi.

Herkesi evlerin balkonuna davet etti

Sakarya açıklamasının sonunda kutlama programını da ekleyerek, "Takımımız bugün akşam saat 20: 30 itibariyle belirlenen güzergahlar üzerinde otobüsle şehir turuna çıkacaktır. Güzergah üzerinde bulunan tüm vatandaşlarımızı evlerinin balkonuna pencerelerine çıkarak bu sevincimize ortak olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte bu coşkuya ortak olalım. Haydi Nazilli" ifadelerini kullandı.

Kutlama güzergahı

Şampiyon Nazilli Belediyespor'un kutlama güzergahı ise şu şekilde belirlendi;

"İsabeyli Kavşak, Dörtyol, Hürriyet Caddesi Aşağı Nazilli, Beşeylül Caddesi, Devlet Karayolu, Aydın Denizli Karayolu Jandarma Kavşağı, Yeşil Mahalle, Devlet Hastanesi Kavşağı, Şehir Stadyumu Önü, Namık Kemal Caddesi, 61 Sokak Kanal Yolu Üzeri, Mehmet Yüzügüler Caddesi, Mehmet Özalp Bulvarı, Ordu Caddesi, Nazilli Belediye Meydanı, Salı Pazarı - Çınarlı Kahveler üzeri, Tekrar Belediye Önü, Ordu Caddesi Takip, 22 Sokak Ordu Caddesi Kavşağı ve son olarak Nazilli Belediyespor Sosyal Tesisleri." - AYDIN

Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak
Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyon, Trabzon, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon, şehir turu atarak taraftarı evlerinde selamlayacak - Son Dakika Spor


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