Şampiyon Servet Sivrikaya oldu

18 ilden 84 sporcunun yarıştığı Trap Güz Kupasında Servet Sivrikaya toplamda 116 puanla birinci, Beytullah Balkancı ise toplamda 107 puanla üçüncü oldu. - DÜZCE

16-18 Ekim 2020 tarihleri arasında Bursa 'da düzenlenen Trap Güz Kupasında (Bölgesel Lig 1.Grup) Düzce adına yarışan sporculardan Servet Sivrikaya birinci olurken Beytullah Balkancı kupayı üçüncü tamamladı.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Güz Kupasında Düzceli sporcularından Servet Sivrikaya birinci, Beytullah Balkancı üçüncü oldu.

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