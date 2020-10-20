Şampiyon Servet Sivrikaya oldu
20.10.2020 13:40
Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Güz Kupasında Düzceli sporcularından Servet Sivrikaya birinci, Beytullah Balkancı üçüncü oldu.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Güz Kupasında Düzceli sporcularından Servet Sivrikaya birinci, Beytullah Balkancı üçüncü oldu.
16-18 Ekim 2020 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Trap Güz Kupasında (Bölgesel Lig 1.Grup) Düzce adına yarışan sporculardan Servet Sivrikaya birinci olurken Beytullah Balkancı kupayı üçüncü tamamladı.
18 ilden 84 sporcunun yarıştığı Trap Güz Kupasında Servet Sivrikaya toplamda 116 puanla birinci, Beytullah Balkancı ise toplamda 107 puanla üçüncü oldu. - DÜZCE
Son Dakika Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür