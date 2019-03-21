Şampiyon Sporcu Altınla Ödüllendirildi

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç
'i altınla ödüllendirdi. Amerika
'nın Las Vegas
kentinde 08-15 Mart'ta yapılan şampiyonanın ardından memleketi Ordu'ya dönen Genç, Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Yavuz, Yusuf'u başarısından dolayı kutladı.
Genç'in başarılarının devamını dileyen Vali Yavuz, şunları söyledi:
"Ülkemiz ve şehrimiz Yusuf'la gurur duydu. Ay yıldızlı al bayrağımızı temsil etmek, onu göklerde dalgalandırmak, hem senin için hem de bizim için büyük gurur. Emeği geçen antrenör ve spor teşkilatımızı da ayrıca kutluyorum. Sporcumuzun başarılarının devamını temenni ediyorum."
Halter sporuna 3 yıl önce başladığını ifade eden Yusuf Fehmi Genç ise destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Yavuz, şampiyon sporcuyu tam altınla ödüllendirdi.
Ziyarette, Ünye
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın
Kuyumcu ile şampiyon sporcunun antrenörü ve Halter İl Temsilcisi Cumali Tekin de hazır bulundu.