Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporcu Altınla Ödüllendirildi

Şampiyon Sporcu Altınla Ödüllendirildi

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç'i altınla ödüllendirdi.

Şampiyon Sporcu Altınla Ödüllendirildi, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç'i altınla ödüllendirdi.

Amerika'nın Las Vegas kentinde 08-15 Mart'ta yapılan şampiyonanın ardından memleketi Ordu'ya dönen Genç, Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Yavuz, Yusuf'u başarısından dolayı kutladı.

Genç'in başarılarının devamını dileyen Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Ülkemiz ve şehrimiz Yusuf'la gurur duydu. Ay yıldızlı al bayrağımızı temsil etmek, onu göklerde dalgalandırmak, hem senin için hem de bizim için büyük gurur. Emeği geçen antrenör ve spor teşkilatımızı da ayrıca kutluyorum. Sporcumuzun başarılarının devamını temenni ediyorum."

Halter sporuna 3 yıl önce başladığını ifade eden Yusuf Fehmi Genç ise destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, şampiyon sporcuyu tam altınla ödüllendirdi.

Ziyarette, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ile şampiyon sporcunun antrenörü ve Halter İl Temsilcisi Cumali Tekin de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Ordu, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Fenerbahçeli Frey, Eski Takımı Zurich'e Dönüyor Karius ve Sevgilisi Otele Girerken Görüntülendi Beşiktaş'ta Ömer Toprak harekatı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporcu Altınla Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]