Şampiyon Sporcu Sıla Ata, 'Olimpik Hazırlık Kampı'na Seçildi
1 saat önce
İstanbul'da yapılan 'Türkiye U16 salon atletizm şampiyonasında bin 500 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu olan, Simavlı sporcu Sıla Ata'nın 2024 olimpik hazırlık kampına seçildiği bildirildi.
İstanbul
'da yapılan 'Türkiye
U16 salon atletizm şampiyonasında bin 500 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu olan, Simavlı sporcu Sıla
Ata'nın 2024 olimpik hazırlık kampına seçildiği bildirildi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz
, Özel sektörün, yerel yönetimlerin ve okulların, sporda kulüpleşmeye verdiği destek ve katkının, Devlet'in antrenör istihdamının sporda başarıyı getirdiğini ifade etti. Sapmaz " Bin 500 metre ve 800 metrede Türkiye şampiyonu olan ve 2024 olimpik hazırlık kampına seçilen sporcumuz Sıla Ata'nın başarılarında desteği ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sporcumuzun ailesine teşekkür eder, sporcumuza Uluslararası spor organizasyonlarında da sürdürülebilir başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı