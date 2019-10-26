Şampiyon sporcudan Başkan Vahap Küçük'e ziyaret

Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ceren Aras, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 65 ülkeden 850 sporcunun yarıştığı Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda birincilik elde eden 17 yaşındaki Ceren Aras, antrenörü Murat Kaya ile Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Küçük, sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, "Ceren Aras kızımızı başarısının diğer gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman gençlerimizin destekçisi olacağım." dedi.

Şampiyon sporcu Ceren Aras ise başarısını, gençlerin her zaman maddi ve manevi olarak yanında olan Başkan Vahap Küçük ile paylaşmak istediğini belirterek, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür etti.