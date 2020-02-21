Şampiyon sporcular Kaymakam Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon sporcular Kaymakam Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

Şampiyon sporcular Kaymakam Şahin'i ziyaret etti

6 saat önce

Aydın Kungfu Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcular Kaymakam Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

Aydın Kungfu Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti.


Aydın'ı uluslar arası arenada başarı ile temsil eden ve elde ettiği dereceler ile adından söz ettiren Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcuları Muaythai Süper Lig Şampiyonu ve A Class Türkiye Şampiyonu Nefise Atalay, Boks Türkiye 3.sü ve Muaythai Avrupa Kupası Şampiyonu Fadime Atalay, Muaythai Avrupa kupası 2.si ve Boks Türkiye Şampiyonu Elif Hayriye Yılmaz, Muaythai Avrupa Kupası Şampiyonu Fadime Özkan ve Milli Takım Antrenörü Murat Kaya Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, sporcuların kazanmış oldukları başarılardan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, özellikle genç kızların bu başarılarıyla hemcinslerine örnek olduklarını söyleyerek, gelecekte daha büyük başarılar kazanmaları temennisinde bulundu.


Aydın Kungfu Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Murat Kaya da kendilerini kabul ederek ağırlayan Kaymakam Şahin'e teşekkür etti. - AYDIN

Cemal Şahin, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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