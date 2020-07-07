Şampiyon sporculardan Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Şampiyon sporculardan Başkan Aktaş'a ziyaret

Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden ve koronavirüs sebebiyle tescil edilen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden ve koronavirüs sebebiyle tescil edilen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

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Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, koronavirüs sebebiyle tescil edilen sezonu birinci olarak tamamladı. Şampiyon olan sporcular, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Şampiyon sporculara, Başkan Aktaş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.


Sezonu birinci olarak tamamlayan masa tenisi sporcularını, emek veren hocaları ve kulüp yöneticilerini tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, oynanan 5 etap ve 18 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet alındığını hatırlattı. Nevin Mutlu, Ece Haraç, Çiğdem Köse ve Simay Kulakçeken'in milli takımlarda forma giyen önemli sporcular olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Nevin Mutlu kendi alt yapımızdan çıkmış, uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş bir sporcumuz. Simay Kulakçeken, Ece Haraç ve Çiğdem Köse de ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sporcularımız. Özel başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum. Masa tenisi çok keyifli bir spor dalıdır. Özellikle geliştirmeyi düşündüğünüz spor dalıdır. Yine tamamı altyapı sporcularından oluşan diğer takımımız ise kadınlar 3. ligi'nden 2. lig'e birinci olarak yükseldi. Onları da tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Alinur Aktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon sporculardan Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika Spor
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