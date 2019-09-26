Son Dakika Haberleri: Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret

50 dakika önce

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlık kampı yapan Atletizm Milli takımının Kütahyalı sporcularını kabul etti.

Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret, System.String[]

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlık kampı yapan Atletizm Milli takımının Kütahyalı sporcularını kabul etti.


Ziyarette konuşan Biçer, "Atletizm Milli takımımızın Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu Kütahyalı sporcuları, Eynal Kaplıcaları ve Gölcük yaylasında milli takım antrenörü İdris Güleç yönetiminde hazırlık çalışmalarına başladılar. Kütahya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ve atletizm milli takım sporcuları bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi.


Atletizm Milli takım sporcuları, Başkan Biçer'e forma hediye ederken, Başkan Biçer de sporcuları Simav'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Atletizm, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı
Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı MHP'li Ataman'dan Meral Akşener'e ağır sözler: Küçük hanıma tavsiyemiz siyaseti terk etmesi Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:03:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]