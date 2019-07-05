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Şampiyon Sporculardan Başkan Kalaycı'ya ziyaret

35 dakika önce

Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü Oturarak Voleybol (Paravolley) Takımı ve kulüp yöneticileri Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Şampiyon Sporculardan Başkan Kalaycı'ya ziyaret, System.String[]

Dün akşam saatlerinde belediye encümen salonunda misafirlerini ağırlayan Başkan Kalaycı, 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayıp Süper Lige yükselen Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kulüp yöneticileri ve sporcular kazandıkları kupayı Başkan Kalaycı'ya getirerek birde madalya takdim ettiler. Kulübe sağladığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eden yöneticiler şampiyonluğu Başkan Kalaycı'ya hediye ettiler.

Kazanılan şampiyonluk için takım ve yöneticileri kutlayan Başkan Kalaycı; "Her birinizi ayrı ayrı kutluyor ve alnınızdan öpüyorum. Karamanımızın adını başka şehirlerde gururla duyurdunuz. Üstün gayretiniz ve azminizle bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lige yükseldiniz. Her birinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin ardından şampiyon takımın sporcularına ve yöneticilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kalaycı, gelecek sezon oynayacakları Süper Ligde başarıları diledi.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:46 Kaynak: Bültenler
Karaman, Güncel
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